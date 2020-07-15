Каньє Вест зняв свою кандидатуру з президентських перегонів: причина вас вразить

Репер Каньє Вест, який на початку липня оголосив про наміри балотуватися на пост президента США, уже не братиме участі у передвиборній гонці. Про це повідомляє видання New York Magazine Intelligencer з посиланням на слова Стіва Крамера, фахівця з проведення голосування та учасника виборчої кампанії.

"Він вибув", – прокоментував Крамер, якого найняли у команду, щоб він допоміг реперу заручитися підтримкою виборців у Флориді і Південній Кароліні.

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"Я не можу сказати нічого хорошого або поганого про Каньє. У кожного свої особисті думки з приводу того, чому він так вирішив. Балотувався на пост президента має бути однією з найскладніших речей для когось, хто дійсно замислюється про це на такому рівні", – говорить Крамер в інтерв'ю NY Mag, додаючи, що Каньє, як і будь-якому кандидату, який вперше балотується на цю посаду, довелося зіткнутися з багатьма перешкодами.

У Флориді Каньє планував зареєструватися як незалежний кандидат у президенти. Для цього йому треба було зібрати майже 133 тисячі голосів на свою підтримку до 15 липня. Збір підписів, правда, йшов. Анонімне джерело підтвердив виданню, що йому за цю роботу пропонували $ 5 тисяч.

Каньє Вест більше не бере участь у президентських перегонах

Нагадаємо, раніше Каньє встиг дати інтерв'ю Forbes, де поділився своїми політичними поглядами. Після цього Ілон Маск, який спочатку підтримав його, засумнівався в цьому, зазначивши, що у них більше розбіжностей, ніж йому здавалося.

Крім того, сім'я Веста була стурбована рішенням репера, хвилюючись, чи не є це проявом біполярного розладу, яким страждає Каньє.

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