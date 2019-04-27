Каньє Вест відкриває власну церкву

Знаменитий американський артист Каньє Вест дуже релігійний. Останні кілька місяців він все частіше виступає під час недільних церковних служб.

Чоловік Кім Кардашян, яка нещодавно разом з сестрами відкрила медичну клініку, відомий репер Каньє Вест вирішив також не відставати від своєї дружини і відкриває власну церкву. Виявляється, Каньє Весту так сподобалося співати на недільних службах у церкві, тому він і зважився відкрити свій храм.

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За словами інсайдера, американський репер дуже релігійна людина і хоче ділитися знаннями з людьми не тільки в неділю. Саме тому найближчим часом Вест збирається відкрити церкву. Він також дуже хоче, щоб його діти були побожними людьми.

Каньє Вест хоче відкрити свою церкву

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