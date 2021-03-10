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Кім Кардашян у 16 років: зірка показала архівне фото

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Як виглядала Кім Кардашян у юності - фото 1
Як виглядала Кім Кардашян у юності / instagram.com/kimkardashian

Курйозна Кім Кардашян поділилась з шанувальниками фото, на якому їй всього 16 років. І фанати у захваті від того, що зірка майже не змінилась за цей час.

40-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель Кім Кардашян встигає працювати не лише над різними проєктами, а й над своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 209 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже зірка регулярно публікує кадри зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Нещодавно ж Кім вирішила нагадати прихильникам, як виглядала у свої солодкі 16, тому опублікувала архівне фото з відпочинку. За лічені години допис зібрав понад 3 мільйони лайків та тисячі коментарів. Фанати зійшлись на думці, що Кардашян зовсім не змінилась, а єдиною відмінністю є тонкі брови, які раніше були дуже популярні.

Кім Кардашян у 16 років: зірка показала архівне фото - фото 450927

До слова, зараз Кім має такий вигляд:

Кім Кардашян у 16 років: зірка показала архівне фото - фото 450925

Кім Кардашян у 16 років: зірка показала архівне фото - фото 450926

Кім Кардашян у 16 років: зірка показала архівне фото - фото 450928

Кім Кардашян у 16 років: зірка показала архівне фото - фото 450929

Джерело всіх фото: instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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