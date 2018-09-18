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Каньє Вест показав обкладинку нового альбому

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Репер Каньє Вест - фото 1
Репер Каньє Вест / wmagazine

Альбом вийде вже 29 вересня і є продовженням альбому репера 2013 року під назвою "Yeezus".

Американський репер Каньє Вест у себе в Twitter анонсував вихід нового альбому під назвою "Yandhi" і показав його обкладинку.

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Якщо назва "Yeezus" була складена з імен "Ісус" і "Каньє", то ім'я нового альбому складено з імен "Каньє" і "Ганді". Чому Вест порівняв себе з індійським політичним діячем, стане зрозуміло після виходу релізу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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