Каньє Вест подарував своєму другу український всюдихід Sherp PRO ATV

Репер Каньє Вест на день народження реперу і своєму другові 2 Chainz подарував незвичайний транспортний засіб – український всюдихід Sherp PRO ATV.

За інформацією Top Gir, автомобіль обійшовся виконавцю в $ 120 000. Від стандартного виконання конкретний позашляховик українського виробництва відрізняється особливою чорною фарбою і табличкою з уривком з Біблії.

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Всюдиходи Sherp дуже популярні за межами України: в Європі і, особливо, в США. Навіть безпосередньо в гаражі Каньє Веста є кілька таких авто. Ці транспортні засоби стали популярними завдяки видатним здібностям на бездоріжжі.

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