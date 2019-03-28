Канал HBO покаже документальний фільм про Гру престолів: дата виходу

Гри престолів багато не буває. Напевно, так подумали творці цього серіалу і, крім квесту для шанувальників, вирішили показати глядачам не лише восьмий сезон, а й двогодинний документальний фільм "Гра престолів: останній дозор".

Уже через два місяці на екрани вийде документальний фільм про один з найбільш культових серіалів нашого часу – "Гра престолів". Дата прем'єри призначена на 26 травня, через тиждень після виходу останньої серії серіалу.

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Документальна стрічка під назвою " Гра престолів: останній дозор" розповість про зйомки фінального – восьмого сезону. Шанувальники побачать закулісся культового шоу і поринуть в атмосферу його створення. Творець документальної розповіді Джині Фінлей перебувала на зйомках "Гри престолів" впродовж всього року, знімаючи найбільш зворушливі і захоплюючі моменти.

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