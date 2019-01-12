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Канал CBS закриває популярний серіал після 14 років в ефірі

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15 сезон серіалу "Мислити як злочинець" стане останнім - фото 1
15 сезон серіалу "Мислити як злочинець" стане останнім / tvfeed

Телеканал CBS прийняв рішення продовжити серіал "Мислити як злочинець" на 15 сезон і після цього закрити його. Таким чином, шанувальники зможуть побачити ще 10 епізодів шоу.

Менеджер телеканалу Емі Райзенбах заявила, що "Мислити як злочинець" є квінтесенцією того, що знімав CBS і додала: "керівництво каналу пишається тим, що показало його". Вона також зазначила, що шоу було успішним не тільки в телеефірі, а й в мережі.

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Кадр з серіалу 'Мислити як злочинець' - фото 300685
Кадр з серіалу "Мислити як злочинець"

Нагадаємо, в центрі сюжету серіалу "Мислити як злочинець" перебуває команда слідчих з відділу ФБР, що займається аналізом поведінки.

Варто відзначити, що серіал був в ефірі цілих 14 років! І за цей час акторський склад не раз оновлювався. Перший епізод шоу вийшов у вересні 2005 року.

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Джерело: independent
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