Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Канадські хокеїсти зняли крутий ролик на iPhone: Apple не змогла не поділитись результатом

  • 46
Нові iPhone все частіше використовують для зйомки відео - фото 1
Нові iPhone все частіше використовують для зйомки відео

Компанія Apple поділилась новим відео з рубрики "Знято на iPhone XS" на своєму YouTube-каналі. Ролик, в якому знімалися зірки хокею з команди Toronto Maple Leafs, присвячений початку плей-офу Кубка Стенлі 2019 року.

У короткому промо-ролику Остін Метьюз разом із товаришем по команді Мітчем Марнером показують один свій день – з авіаперельотами, тренуваннями, зустрічами з фанатами й іншими моментами з життя хокеїстів.

І ще: Спосіб сильно збільшити час роботи iPhone, про який знають не всі

Дивіться ролик, знятий хокеїстами на iPhone XS:

Раніше в цьому році Метьюз разом із комісаром НХЛ Гері Беттманом, гравцем Edmonton Oilers Коннором МакДевідом і керівником відділу маркетингу Apple Філом Шиллером обговорювали в кампусі компанії, як сучасні технології покращують хокей. Зокрема, мова йшла про технології доповненої реальності та датчики відстежування показників стану здоров'я.

Канадські хокеїсти зняли крутий ролик на iPhone: Apple не змогла не поділитись результатом - фото 321232

Читайте також: iPhone 2019 отримає три камери та ще низку крутих нововведень

Джерело: macrumors
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
  • 12 квітня, 17:30
  • 603
10 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
  • 11 квітня, 16:21
  • 519
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1393173
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології