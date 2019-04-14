Канадські хокеїсти зняли крутий ролик на iPhone: Apple не змогла не поділитись результатом

Нові iPhone все частіше використовують для зйомки відео

Компанія Apple поділилась новим відео з рубрики "Знято на iPhone XS" на своєму YouTube-каналі. Ролик, в якому знімалися зірки хокею з команди Toronto Maple Leafs, присвячений початку плей-офу Кубка Стенлі 2019 року.

У короткому промо-ролику Остін Метьюз разом із товаришем по команді Мітчем Марнером показують один свій день – з авіаперельотами, тренуваннями, зустрічами з фанатами й іншими моментами з життя хокеїстів.

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Дивіться ролик, знятий хокеїстами на iPhone XS:

Раніше в цьому році Метьюз разом із комісаром НХЛ Гері Беттманом, гравцем Edmonton Oilers Коннором МакДевідом і керівником відділу маркетингу Apple Філом Шиллером обговорювали в кампусі компанії, як сучасні технології покращують хокей. Зокрема, мова йшла про технології доповненої реальності та датчики відстежування показників стану здоров'я.

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