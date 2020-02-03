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Канадська фірма побудувала суперкар з 7-літровим "атмосферником"
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Невелика канадська фірма Felino, заснована колишнім автогонщиком Антуаном Бессеттом, привезе на міжнародний автосалон у Торонто дорожній суперкар cB7R з семилітровим мотором.
У планах нішевого виробника – побудувати 10 екземплярів купе і продавати їх за ціною від 360 тисяч канадських доларів.
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Двохдверка Felino cB7R подорожує по виставках не перший рік. У 2019 році суперкар теж виставляли на канадському моторшоу, і відтоді він візуально не змінився. В основі купе лежить шасі з регульованою підвіскою на подвійних поперечних важелях, зовнішні панелі виготовлені з вуглепластику й інших композитних матеріалів. Автомобіль обладнаний шести- і чотирьохпоршневими гальмами з 390- і 378-міліметровими дисками.
Базовий двигун Felino cB7R – 6,2-літровий атмосферний V8 потужністю 532 кінських сили і 659 Нм крутного моменту. З ним купе зможе розганятися до ста за 2,9 секунди і досягати "максималки" 325 кілометрів на годину.
З опціональним мотором об'ємом 7,0 літра (710 сил, 786 Нм) час розгону до "сотні" залишиться таким же, але обмежувач швидкість зрушиться до 345 кілометрів на годину. Коробка передач може бути шестиступенева "механіка" або ж "секвенталка".
У портфоліо Felino є ще екстремальніший варіант купе під назвою cB7 +. Поки машина існує тільки у вигляді ескізів, але її дебют повинен відбутися до кінця року. Суперкар відрізнятиметься агресивним аеродинамічним обвішуванням, а також зниженою масою і форсованим двигуном.
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