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Канадська актриса показала голе фото з дружиною (18+)

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Елен Пейдж - фото 1
Елен Пейдж / instagram

Відома актриса Елен Пейдж опублікувала пікантний знімок в честь гей-параду, вирішивши таким чином підтримати подію.

Так, Елен Пейдж підтримала прийдешній гей-парад фотографією, на якій зображена оголеною зі своєю дружиною. Вона сама є відкритою представницею секс-меншини.

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"Щасливого прайду! Посилаю любов", – зазначила Пейдж під фото.

Відомо, що камінг-аут актриса зробила в лютому 2014 року. А в січні 2018 року стало відомо про її весілля з 24-річною подругою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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