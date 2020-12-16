Канадець набив собі величезну родимку, щоб його маленький син позбувся комплексів

Дерек Прю з канадської провінції Альберта провів у тату-салоні 30 годин і набив собі на торсі таку ж родиму пляму, як у сина – Дерека-молодшого. Батько пішов на це, щоб позбавити 8-річного хлопчика від комплексів і додати йому впевненості у собі.

Одного разу Дерек зауважив, що син не зняв футболку у басейні. Це й наштовхнуло його на думку, що він почав соромитися свого тіла.

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"Він завжди пишався родимкою, а потім – почав її приховувати. Можливо, він соромився. Мені захотілося зробити таке ж, щоб син знав: він не один", – пояснив Прю-старший.

Канадець навіть не здогадувався, скільки часу йому доведеться провести у тату-салоні. Він розраховував набити пляму години за 4. Але на це довелося витратити 9 сеансів загальною тривалістю у 30 годин.

"Я не дивився на те, що виходить, і подумав, що через 4 години все буде готово. Коли цей час пройшов, я запитав, чи закінчена робота. Майстер відповів: "Я майже закінчив з начерками", – згадує Дерек.

Коли Прю-старший показав своє татуювання синові, зрозумів: воно того варте. Хлопчик здивувався та зрадів, дізнавшись, що у батька теж є родима пляма. Тепер Дерек-молодший не соромиться себе.

Тоні Гіберті – майстра, який робив тату, ця історія дуже зворушила: "Татуювання дало хлопчикові зрозуміти, що він не єдина людина з такою великою ознакою. Тепер це назавжди".

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