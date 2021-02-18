Канадці зробили броньований BMW X7, який витримує обстріл зі штурмової гвинтівки

Канадська компанія Inkas показала на відео броньований позашляховик BMW X7. Його балістичний захист відповідає стандарту BR6. Автівка здатна витримати обстріл зі штурмової гвинтівки калібру 7,62 і захистить від підриву двох ручних гранат.

На перший погляд, автомобіль не відрізняється від стандартного X7, однак на ділі він оснащений багатошаровими куленепробивним склом, а за багажними дверима встановлена ​​ще одна, з невеликим прямокутним оглядовим віконцем. Додатковий захист також отримали паливний бак, акумулятор і електронний блок керування.

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Позашляховик оснастили проблисковим маячком, а за бажанням клієнта доступні системи нічного бачення, димової завіси та пожежогасіння у моторному відсіку.

На вибір запропоновано кілька модифікацій броньованого X7: з 3,0-літровим турбомотором потужністю 340 кінських сил, двигуном V8 об'ємом 4,4 літра з віддачею 530 сил або з його форсованою до 620 сил версією. Агрегати працюють спільно з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу.

У Inkas не розкривають вартість броньованого X7, віддаючи перевагу обговорювати ціну з кожним замовником особисто.

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