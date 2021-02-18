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Канадці зробили броньований BMW X7, який витримує обстріл зі штурмової гвинтівки

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BMW X7 отримав броньовий захист - фото 1
BMW X7 отримав броньовий захист

Канадська компанія Inkas показала на відео броньований позашляховик BMW X7. Його балістичний захист відповідає стандарту BR6. Автівка здатна витримати обстріл зі штурмової гвинтівки калібру 7,62 і захистить від підриву двох ручних гранат.

На перший погляд, автомобіль не відрізняється від стандартного X7, однак на ділі він оснащений багатошаровими куленепробивним склом, а за багажними дверима встановлена ​​ще одна, з невеликим прямокутним оглядовим віконцем. Додатковий захист також отримали паливний бак, акумулятор і електронний блок керування.

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Позашляховик оснастили проблисковим маячком, а за бажанням клієнта доступні системи нічного бачення, димової завіси та пожежогасіння у моторному відсіку.

На вибір запропоновано кілька модифікацій броньованого X7: з 3,0-літровим турбомотором потужністю 340 кінських сил, двигуном V8 об'ємом 4,4 літра з віддачею 530 сил або з його форсованою до 620 сил версією. Агрегати працюють спільно з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу.

У Inkas не розкривають вартість броньованого X7, віддаючи перевагу обговорювати ціну з кожним замовником особисто.

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Джерело: YouTube
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