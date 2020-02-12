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Камеру Samsung Galaxy S20 Ultra випробували в складних умовах

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Камеру Samsung Galaxy S20 Ultra перевірили в умовах недостатнього освітлення - фото 1
Камеру Samsung Galaxy S20 Ultra перевірили в умовах недостатнього освітлення

Однією з ключових фішок нового Samsung Galaxy S20 Ultra стала просунута камера з основним сенсором на 108 Мп і "космічним" 100-кратним зумом. Смартфон уже видали журналістам, тому в мережі почали з'являтися перші приклади фотографій.

Представлені знімки були зроблені на смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra співробітником Verizon у барі з поганим освітленням.

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За словами чоловіка, під час зйомки він не активував спеціальний нічний режим, але навіть на автоматі знімки виходять неймовірно якісними. На жаль, через стиснення при завантаженні в соціальні мережі оцінити фотографії в повній мірі складно. Впадають в око насичені кольори і практично повна відсутність засвітів від численних джерел світла.

Приклади фото, зроблених на Samsung Galaxy S20 Ultra:

Камеру Samsung Galaxy S20 Ultra випробували в складних умовах - фото 385671

Камеру Samsung Galaxy S20 Ultra випробували в складних умовах - фото 385672

Камеру Samsung Galaxy S20 Ultra випробували в складних умовах - фото 385673

Камеру Samsung Galaxy S20 Ultra випробували в складних умовах - фото 385674

Нагадаємо, що Samsung Galaxy S20 Ultra отримав 108-мегапіксельну камеру, яка при нестачі світла об'єднує дев'ять сусідніх пікселів в один великий розміром 2,4 мкм. Роздільна здатність знімків у такому випадку становить 12 Мп. Ймовірно, ця функція була активна, коли робилися фотографії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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