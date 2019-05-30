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Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки

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Вночі Redmi K20 суттєво втрачає у деталізації фото - фото 1
Вночі Redmi K20 суттєво втрачає у деталізації фото

Раніше в мережі вже з'явилися фотографії, зроблені на Redmi K20 і Redmi K20 Pro. Всі вони були зняті при досить хороших умовах освітлення, а тепер стали доступні приклади нічних знімків. Ними поділився індійський інсайдер Мукул Шарма, котрий раніше показав дизайн самих смартфонів до презентації.

Представлені знімки втратили в якості при завантаженні в соціальні мережі. Втім, деякі висновки можна зробити і по них.

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Як і вдень, камері Redmi K20 іноді не вистачає динамічного діапазону, через що на фотографіях виходять пересвіти та "провали" в тінях. Крім того, деякі кадри вийшли змазаними, що явно є наслідком відсутності оптичної стабілізації зображення на основному 48-мегапіксельному модулі.

Приклади фото, зроблених на Redmi K20 вночі:

Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки - фото 330803

Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки - фото 330804

Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки - фото 330805

Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки - фото 330806

Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки - фото 330807

Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки - фото 330808

Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки - фото 330809

Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки - фото 330810

Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки - фото 330811

Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки - фото 330812

Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки - фото 330813

Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки - фото 330814

Нагадаємо, що камери Redmi K20 і Redmi K20 Pro дещо відрізняються. У дорожчій моделі використовується топовий 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX 586, тоді як у звичайному K20 встановлений IMX 582.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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