Камеру Redmi K20 випробували у складних умовах зйомки

Раніше в мережі вже з'явилися фотографії, зроблені на Redmi K20 і Redmi K20 Pro. Всі вони були зняті при досить хороших умовах освітлення, а тепер стали доступні приклади нічних знімків. Ними поділився індійський інсайдер Мукул Шарма, котрий раніше показав дизайн самих смартфонів до презентації.

Представлені знімки втратили в якості при завантаженні в соціальні мережі. Втім, деякі висновки можна зробити і по них.

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Як і вдень, камері Redmi K20 іноді не вистачає динамічного діапазону, через що на фотографіях виходять пересвіти та "провали" в тінях. Крім того, деякі кадри вийшли змазаними, що явно є наслідком відсутності оптичної стабілізації зображення на основному 48-мегапіксельному модулі.

Приклади фото, зроблених на Redmi K20 вночі:

Нагадаємо, що камери Redmi K20 і Redmi K20 Pro дещо відрізняються. У дорожчій моделі використовується топовий 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX 586, тоді як у звичайному K20 встановлений IMX 582.

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