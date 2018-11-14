Художниця з Британії 20 років не миє волосся довжиною два метри

32-річна художниця Франческа Клуні перестала стригти волосся у 18 років і відростила 2-метрову шевелюру. Вона не миє волосся майже 20 років. У Instagram британка регулярно публікує знімки в різних образах.

За словами Клуні, в дитинстві вона читала книги про фантастичні світи, розглядала знімки казкових довговолосих красунь. Франческа мріяла стати схожою на русалку.

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До 13 років мешканка Великобританії перестала мити своє довге волосся. Їй було все важче його промити, а на процедуру йшло багато часу. Спочатку відмова від миття волосся доставляла дискомфорт, але з часом дівчина до цього звикла.

У 18 років британка вже не підстригала кінчики, а до 32 років відростила волосся майже до двох метрів. Жінка використовує справжні спиці для в'язання, щоб заколоти його. Вона часто заплітає його у довгу косу або носить волосся розпущеним.

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