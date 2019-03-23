Камера Sony Xperia XZ3 знімає на рівні стареньких iPhone: вердикт DxOMark

Експерти DxOMark оцінили камеру смартфона Sony Xperia XZ3 і залишилися не вельми задоволені результатами тестів. І це дуже дивний результат, враховуючи, що Sony – виробник високоякісних сенсорів для флагманських смартфонів.

Камера Sony Xperia XZ3 отримала лише 79 балів, натомість більшість сучасних пристроїв набирають понад 100 балів. Результат торішнього флагмана Sony Xperia XZ3 виявився навіть гіршим за деяких пристроїв середнього класу (Asus Zenfone 5) або досить старих моделей (iPhone 7).

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Оцінюючи зйомку фотографій, фахівці DxOMark привласнили камері смартфона Sony Xperia XZ3 лише 76 балів. Похвали отримала хороша передача текстури, гарна передача кольору і відмінне визначення експозиції. Водночас, камера жахливо справляється зі зйомкою в умовах недостатньої освітленості. Крім того, в камері дуже повільно працює автофокус: фокусування займає близько половини секунди. Також при зйомці відзначається надмірна насиченість знімків.

Додатково повідомляється про погану деталізацію та проблеми при визначенні балансу білого. Навіть при зйомці в умовах достатньої освітленості спостерігаються проблеми пов'язані з обмеженим динамічним діапазоном. На фотографіях помітні артефакти, а камера не підтримує ефект боке.

При зйомці відео камера смартфона Sony Xperia XZ3 демонструє дещо кращий результат – 85 балів. Загальна якість зображення під час запису відео трохи краща, а система електронної стабілізації зображення непогано справляється зі своєю роботою. Водночас, робота автофокусу та вузький динамічний діапазон під час зйомки в умовах недостатньої освітленості розчаровують.

Нагадаємо, смартфон Sony Xperia XZ3 оснащений одинарною основною камерою на базі 1/2,3-дюймового 19-мегапіксельного сенсора Exmor RS з розміром пікселя 1,22 мкм. Камера доповнена об'єктивом G Lens з діафрагмою f / 2,0, предиктивним гібридним автофокусом і системою стабілізації SteadyShot. Камера здатна записувати відео з роздільною здатністю 4K з підтримкою HDR і частотою 30 кадрів на секунду, а також може записувати уповільнені відео зі швидкістю 960 кадрів на секунду при роздільній здатності Full HD. Інші характеристики смартфона типові для флагманів минулого року: процесор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ вбудованої сховища, 6-дюймовий P-OLED дисплей з роздільною здатністю QHD+.

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