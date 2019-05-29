Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО

Каменських у маленькому бікіні захопила апетитною фігурою

  • 63
Каменських насолоджується відпочинком - фото 1
Каменських насолоджується відпочинком / instagram

Співачка Настя Каменських роздяглася на пляжі, позуючи у білому бікіні. Ні грама целюліту!

Відома українська співачка Настя Каменських виставила дуже пікантне фото з медового місяця, куди вирушила з новоспеченим чоловіком Потапом відразу після весілля.

І ще: Гаряча Каменських у бікіні похвалилася соковитими формами

Так, артистка позувала на білосніжному пляжі розкішного готелю в Анталії, примірявши світлий купальник і засвітивши розкішні форми.

"#bearanddiamond#honeymoon", – лаконічно підписала Каменських. Фоловери залишилися в захваті: "Попа краще, ніж у Кім", "Яке почуття гордості у Потапа, коли твою жінку хочуть всією країною", "Що навіть ніхто з заздрісних жінок не напише: а тут же діти?", "Спасибі Насті, за те що показує, що не лише худорляві жінки красиві", "Ну як так, попа супер, ні грама целюліту!"

Читайте також: У скільки обійшлося весілля Насті Каменських і Потапа

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 773
Радянські мультфільми, які шокують своєю відвертістю (18+)
  • 25 травня, 16:42
  • 724
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 632
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз