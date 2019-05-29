Каменських у маленькому бікіні захопила апетитною фігурою

Співачка Настя Каменських роздяглася на пляжі, позуючи у білому бікіні. Ні грама целюліту!

Відома українська співачка Настя Каменських виставила дуже пікантне фото з медового місяця, куди вирушила з новоспеченим чоловіком Потапом відразу після весілля.

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Так, артистка позувала на білосніжному пляжі розкішного готелю в Анталії, примірявши світлий купальник і засвітивши розкішні форми.

"#bearanddiamond#honeymoon", – лаконічно підписала Каменських. Фоловери залишилися в захваті: "Попа краще, ніж у Кім", "Яке почуття гордості у Потапа, коли твою жінку хочуть всією країною", "Що навіть ніхто з заздрісних жінок не напише: а тут же діти?", "Спасибі Насті, за те що показує, що не лише худорляві жінки красиві", "Ну як так, попа супер, ні грама целюліту!"

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