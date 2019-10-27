Каменських похизувалась спокусливими формами у купальнику

Співачка Настя Каменських потішила шанувальників сонячним фото з відпочинку, на якому позує у жовтому купальнику. Відсутність косметики та райський пляж ідеально доповнили знімок.

32-річна співачка Настя Каменських активно ділиться майже всім, що трапляється у її житті, на своєму соцмережі Instagram, тому не дивно, що за українкою стежать понад 4,2 мільйона підписників. Від стильних зйомок та промо нових кліпів і до кадрів зі звичайних буднів – Настя доволі відкрита зі своїми фанатами. Зараз у зірки "робоча відпустка", тому вона насолоджується райським відпочинком у Мексиці, а також публікує сонячні знімки у купальнику.

І ще: Настя Каменських – ELEFANTE: дивіться новий кліп, у якому NK зваблює своїми формами

Свіже фото Каменських на пляжі вже встигло зібрати понад 160 тисяч лайків та більш як 300 коментарів за лічені години. Більшість з фанатів заявили, що кадр – справді вогонь, і не лише через спеку в Мексиці.

instagram.com/kamenskux/

Читайте також: Зваблива Малефісента: Демі Роуз розбурхала фанів гарячим образом