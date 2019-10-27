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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Каменських похизувалась спокусливими формами у купальнику

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Каменських показала фігуру в купальнику - фото 1
Каменських показала фігуру в купальнику / instagram.com/kamenskux/

Співачка Настя Каменських потішила шанувальників сонячним фото з відпочинку, на якому позує у жовтому купальнику. Відсутність косметики та райський пляж ідеально доповнили знімок.

32-річна співачка Настя Каменських активно ділиться майже всім, що трапляється у її житті, на своєму соцмережі Instagram, тому не дивно, що за українкою стежать понад 4,2 мільйона підписників. Від стильних зйомок та промо нових кліпів і до кадрів зі звичайних буднів – Настя доволі відкрита зі своїми фанатами. Зараз у зірки "робоча відпустка", тому вона насолоджується райським відпочинком у Мексиці, а також публікує сонячні знімки у купальнику.

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Свіже фото Каменських на пляжі вже встигло зібрати понад 160 тисяч лайків та більш як 300 коментарів за лічені години. Більшість з фанатів заявили, що кадр – справді вогонь, і не лише через спеку в Мексиці.

instagram.com/kamenskux/ - фото 364126
instagram.com/kamenskux/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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