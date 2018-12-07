Камбербетч потрапив на обкладинку українського підручника

Зображення відомого британського актора Бенедикта Камбербетча потрапило на обкладинку українського підручника із зарубіжної літератури для 10 класу.

Підручник випустило київське видання "Грамота" на гроші державного бюджету. Книга рекомендована міністерством освіти і науки України, її електронну версію поширюють безкоштовно.

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За словами керівника авторського колективу підручника Ольги Ніколенко, зображення актора помістили для того, щоб викликати інтерес у сучасних учнів. Таким чином автори хотіли пов'язати минуле і сучасність, щоб учні більше читали.

Обкладинка підручника із зарубіжної літератури

Ніколенко також пояснила, що в книзі є рубрика про різні втіленнях Гамлета у різних країнах, тому образ Камбербетча вписується в оформлення підручника цілком органічно.

Бенедикт Камбербетч відомий за серіалом "Шерлок", а також за картинами "Стартрек: Відплата", "Доктор Стрендж", "Гра в імітацію", "П'ята влада". Крім цього, грав головні ролі у класичних п'єсах в Театрі під відкритим небом в Рідженсі-Парку, театрах "Алмейда", "Ройал-Корт" і в Королівському національному театрі.

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