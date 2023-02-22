Kalush Orchestra змінили образи й анонсували перший англомовний трек на концертні у Парижі

Kalush Orchestra продовжують підкорювати європейську аудиторію – переможці Євробачення 2022 український гурт Kalush Orchestra завітав до Франції з концертом. Виступ відбувся у Парижі напередодні нового туру Америкою.

Окрім туру Америкою, музиканти ще братимуть участь у престижному фестивалі SXSW (South by Southwest) в місті Остін, штат Техас, який розпочнеться вже у березні.

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Під час концерту цієї суботи в паризькому Cabaret Sauvage, Kalush Orchestra з'явилися на сцені у нових костюмах. Гурт вирішив більш осучаснити свої образи, але водночас лишити традиційні українські елементи, що є візитівкою гурту.

До прикладу сопілкар Тимофій Музичук змінив гуцульський стрій на стилізовану орнаментом куртку та шапку. Лідер гурту Олег Псюк також зняв кептар та одягнув стилізовану орнаментом сорочку. В цілому, в учасників Kalush Orchestra тепер в усіх схожий орнамент в одязі.

Ще одним сюрпризом для відвідувачів концерту стала прем'єра нового англомовного треку, вихід якого Kalush Orchestra анонсували разом з кліпом вже 3 березня. Це стане першою англомовною роботою гурту. Гурт заспіває про зміни, а от які саме, вже зовсім скоро зможе почути кожен.

Додамо, у березні гурт відвідає нові міста Америки, де планує виступити: Клівленд, Огайо (9 березня), Орландо, Флорида (10 березня), Детройт, Мічиган (11 березня), Атланта, Джорджія (12 березня) та Остін, Техас (16 березня).

Перший тур у США та Канаді гурту Kalush Orchestra відбувся восени 2022 року. Переможці Євробачення мали виступити лише у семи найбільших містах, однак квитки розкупили миттєво – враховуючи ажіотаж навколо гурту, їхніх команд у Торонто та Нью-Йорк організував додаткові дати. Загалом лише за три тижні вони відіграли 18 концертів. Крім того, під час концертного туру у 2022 році гурту вдалося зібрати 60 мільйонів гривень на допомогу Україні.

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