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KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні: круті фото

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KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні 2022 - фото 1
KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні 2022

Цьогоріч KALUSH Orchestra представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2022. Колектив уже провів свою першу репетицію на сцені у Турині. Дивіться разом з нами яскраві фото виступу.

У суботу, 30 квітня, гурт KALUSH Orchestra провів свою першу репетицію. Колектив мав можливість виконати пісню "Stefania" на сцені пісенного конкурсу Євробачення, який цьогоріч прийматиме італійський Турин.

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Колектив дещо змінив як постановку, так і костюми. Є ймовірність, що на сцені фронтмен Олег Псюк співатиме у блискучому жилеті. Але нікуди не дінеться його фірмова рожева панамка.

Інші учасники гурту виступатимуть у костюмах чорного, червоного та жовтого кольорів. Якщо придивитися, то можна подумати, що вони представляють не Україну, а Німеччину.

Дивіться круті фото з репетиції KALUSH Orchestra перед Євробаченням:

KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні: круті фото - фото 504356

KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні: круті фото - фото 504357

KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні: круті фото - фото 504358

KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні: круті фото - фото 504359

KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні: круті фото - фото 504360

KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні: круті фото - фото 504361

KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні: круті фото - фото 504362

KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні: круті фото - фото 504363

KALUSH Orchestra провів репетицію перед виступом на Євробаченні: круті фото - фото 504364

Супроводжуватиметься виступ атмосферним чорно-білим відео. Воно поєднуватиметься з традиційними для України мотивами.

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