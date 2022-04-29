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війна

Антитіла та Ед Ширан записали спільний трек зі словами про війну: слухайте фрагмент пісні

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Антитіла та Ед Ширан записали спільний трек - фото 1
Антитіла та Ед Ширан записали спільний трек / instagram

Не так давно Pink Floyd випустили хіт з Андрієм Хливнюком, а тепер нас чекає ще одна сенсаційна прем'єра – Ед Ширан записав спільний кавер з українським гуртом Антитіла на свою пісню "2Steps". І уже можна послухати уривок нового треку.

Так, Антитіла на своїй сторінці в Instagram анонсували вихід спільного каверу з британським співаком Едом Шираном. Артисти переспівали уже відому пісню Ширана "2Steps". Реліз запланований на 2 травня.

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З опублікованого фрагмента можна почути, що фронтмен гурту Тарас Тополя співає рядки про війну в Україні: "Сирени обірвали наш сон, у дві валізи – все минуле – go go. Ти за кермом, невідомий, усі нерви в кулак".

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