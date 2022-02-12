Kalush Orchestra прокачав сцену Нацвідбору на Євробачення: відео потужного виступу

12 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення. У ньому відразу 8 учасників боротимуться за можливість представити Україну у Турині. Гайда дивитися драйвовий виступ Kalush Orchestra, який неабияк прокачав сцену конкурсу!

Гурт Kalush Orchestra виступив у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022. Дивіться на Радіо MAXIMUM відео драйвового виконання композиції "Stafania", з якою колектив бореться за можливість представити нашу країну у Турині!

Це цікаво: Як проголосувати у Нацвідборі на Євробачення 2022 за свого фаворита: інструкція

Нагадаємо, що соліст Олег Псюк присвятив пісню "Stafania" своїй мамі. Виконавець зізнається, що свого часу наробив чимало дурниць, за які йому досі соромно. Тож ця композиція – своєрідна спокута найріднішій людині за все те, що їй довелося пережити свого часу. А в "green room" на хлопців чекала та сама Стефанія, якій присвятили пісню. Вона сказала, що дуже пишається своїм сином і хоче, щоб гурт переміг у Нацвідборі.

Kalush Orchestra – Stafania, дивіться відео потужного виступу у фіналі:

Джамала сказала, що сьогодні у її мами день народження. І нагадала, що "Мами – це наше все". Зірка підкреслила, що хіп-хоп – найпопулярніша у світі музика. І їй у цьому випадку дуже цікаво було б побачити, як сприймуть у світі хіп-хоп українською вперше. А от Тіна Кароль, які хлопці відверто побоювалися, нагадала, що вона їхня землячка. Тож їм не варто хвилюватися за те, що вона може якось не так оцінити їхній виступ.

Читайте також: Нацвідбір на Євробачення 2022: слухайте онлайн усі пісні фіналістів