Я в чужині дивлюся на небо: дивіться щемливе відео від "Піккардійської Терції"

Піккардійська Терція випустила щемливе відео на пісню Я в чужині дивлюся на небо

За даними ООН, від початку повномасштабної війни Росії проти України, нашу землю покинуло понад 4 мільйони людей. А загалом через жорстокі воєнні дії російської армії свою домівку вимушено залишили понад 10 мільйонів наших земляків – кожен четвертий українець.

Усім цим людям вокальна формація "Піккардійська Терція" присвятила свою пісню "Я в чужині дивлюся на небо". Дивіться щемливу відеороботу на композицію на Радіо MAXIMUM!

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Ця пісня – для всіх українців, які через війну були змушені покинути свої домівки, свою Батьківщину, – каже художній керівник "Піккардійської Терції" Володимир Якимець.

Крім того, вона – подяка всім іноземцям і країнам, які зараз відкривають свої серця та приймають біженців з України. Пісня також про надію в найближче повернення усіх до своїх домівок.

Пісню "Я в чужині дивлюся на небо" колектив "Піккардійська Терція" записала ще у 1999-му році. Вона увійшла в альбом "Я придумаю світ".

Піккардійська Терція – Я в чужині дивлюся на небо, дивіться щемливе відео на пісню:

Про історію тужливої пісні розповідає автор музики до неї, учасник "Терції" Ярослав Нудик: "Слова цієї пісні потрапили мені до рук у 1989-му. Це одна із так званих "Пісень із зеленого зошита". Цей зошит свого часу дав мені мій товариш Тарас Білик-Береза. Зошит його бабці, яка вислали у Сибір, репресували".

Композиція написана на чужині, коли українців відправляли на заслання до Сибіру. На жаль, автор композиції невідомий, тож вона стала народною. Музику Нудик написав того ж 1989 року. Її протягом певного часу виконував дует "Курінь". Через деякий час композицію почав виконувати гурт "Піккардійська Терція". І Ярослав Нудик дуже шкодує, що вона досі актуальна.

І хоч часи тужливі, ми не повинні втрачати надію. Вірте у ЗСУ та пам'ятайте про те, що все буде Україна!

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