Kalush без рожевої панами: відео з Олегом Псюком підкорює мережу

Перемога Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 принесла українцям неабияку славу. А рожева панама стала ще одним потужним трендом, адже без неї лідера гурту майже неможливо побачити. Але уважні та допитливі глядачі все ж зафіксували таку несподівану мить.

Прихильники Kalush Orchestra не могли не звернути увагу на те, що лідер Kalush Orchestra Олег Псюк майже весь час ходить у рожевій панамі, яка прикриває половину обличчя. Звісно ж, зараз цей аксесуар став неймовірно популярним, але багатьох людей зацікавило, який же вигляд хлопець має без нього. І відповідь знайшлась доволі швидко на одному з YouTube-каналів.

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Перед виступом у фіналі Євробачення 2022 Олег знімав панаму, щоб вдягнути навушник, і цей момент потрапив на відео. До слова, головний убір купувався для зйомок кліпу, а вже згодом став родзинкою образу.

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