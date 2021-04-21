Калькулятор показав, скільки заробляє найбагатша людина планети кожну секунду

У мережі запустили онлайн-калькулятор, який у реальному часі підраховує заробіток найбагатшої людини світу, глави компанії Amazon Джеффа Безоса.

Як пише Jetsetter, за 4 секунди Джефф Безос заробляє 15 тисяч доларів, а це – мінімальна річна зарплата американця. А 39 секунд достатньо для того, щоб придбати базовий автомобіль Aston Martin Vantage (142 тисячі доларів). А щоб перевищити річний дохід сенатора США главі Amazon вистачить лише 48 секунд.

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За 110 секунд у мільярдера у кишені опиняється річний дохід президента США (400 тисяч доларів). За 4 хвилини Безос заробляє на квартиру на Манхеттені (916 тисяч доларів).

За доходами Джеффа Безоса ви можете стежити у цьому онлайн-калькуляторі.

Джефф Безос – американський бізнесмен, засновник і глава інтернет-компанії Amazon, власник аерокосмічної компанії Blue Origin і власник видавничого дому The Washington Post. У 2017 році чоловік став найбагатшою людиною світу за версією Forbes, зайнявши перший рядок зі статком у 90,5 мільярда доларів. У кінці серпня 2020 року статок Безоса оцінили у 204,6 мільярда доларів.

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