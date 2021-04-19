Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Джастін Теру відверто розповів про стосунки з Дженніфер Еністон

  • 69
Теру і Еністон - фото 1
Теру і Еністон / gettyimages

Актор Джастін Теру в інтерв'ю виданню Esquire торкнувся теми стосунків зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Еністон.

Пара почала зустрічатися в 2011 році. У 2015 році актори таємно одружилися, але через три роки оголосили про розставання. У ЗМІ причиною розриву назвали розбіжності подружжя з приводу місця проживання: Еністон нібито хотіла жити в Лос-Анджелесі, а Теру в Нью-Йорку, пише insider.

І ще: Розставання Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса: відомі подробиці

У бесіді Джастін спростував ці припущення. "Ця версія здебільшого не відповідає дійсності. Послухайте, люди завжди вигадують якісь історії, які змушують їх відчувати себе краще або спрощують деякі речі. Це надмірне спрощення", – заявив актор.

Він не уточнив реальну причину розриву, однак зізнався, що парі вдалося розлучитися спокійно і зберегти хороші відносини. "Подобається вам це чи ні, але у нас не було драми розриву, і ми любимо один одного. Я щирий, коли говорю, що дорожу нашою дружбою. Ми можемо не бути парою, але ніщо не заважає нам дарувати один одному радісні моменти і бути друзями", – підкреслив Теру.

Джастін Теру відверто розповів про стосунки з Дженніфер Еністон - фото 456320

Це цікаво: Режисер серіалу Форс-мажори показав Меган Маркл до зустрічі з принцом Гаррі

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини