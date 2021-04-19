Джастін Теру відверто розповів про стосунки з Дженніфер Еністон

Актор Джастін Теру в інтерв'ю виданню Esquire торкнувся теми стосунків зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Еністон.

Пара почала зустрічатися в 2011 році. У 2015 році актори таємно одружилися, але через три роки оголосили про розставання. У ЗМІ причиною розриву назвали розбіжності подружжя з приводу місця проживання: Еністон нібито хотіла жити в Лос-Анджелесі, а Теру в Нью-Йорку, пише insider.

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У бесіді Джастін спростував ці припущення. "Ця версія здебільшого не відповідає дійсності. Послухайте, люди завжди вигадують якісь історії, які змушують їх відчувати себе краще або спрощують деякі речі. Це надмірне спрощення", – заявив актор.

Він не уточнив реальну причину розриву, однак зізнався, що парі вдалося розлучитися спокійно і зберегти хороші відносини. "Подобається вам це чи ні, але у нас не було драми розриву, і ми любимо один одного. Я щирий, коли говорю, що дорожу нашою дружбою. Ми можемо не бути парою, але ніщо не заважає нам дарувати один одному радісні моменти і бути друзями", – підкреслив Теру.

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