Каліфорнійський стартап представив футуристичний фургон Canoo Lifestyle

Каліфорнійський автомобільний стартап Canoo поділився докладними планами з випуску електричного фургона Lifestyle. Компанія оголосила не тільки терміни його надходження у продаж, але й орієнтовну ціну.

Попри старт попередніх замовлень, інформації про Lifestyle все ще недостатньо. Відомо, що він буде доступний у чотирьох комплектаціях: Base, Premium, Adventure та Delivery, пише The Verge.

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Adventure відрізняється збільшеним дорожнім просвітом і "більш м'язистим профілем" з поліпшеними бамперами та металевою захисною пластиною. Очікується, що його потужність становитиме 300 кінських сил, а акумулятор на 250 кВтг забезпечить автономність на рівні 400 кілометрів.

Одна з проблем, яку керівництву Canoo доведеться вирішувати у першу чергу, – це вибір підрядника, оскільки поки невідомо, на потужностях якої компанії буде випускатися Lifestyle. Ну а поки всі ці питання перебувають на стадії обговорення, потенційні клієнти можуть зарезервувати новенький фургон на сайті стартапу, сплативши депозит у розмірі $ 100.

Ціна базової версії починається від $ 34 750, а найбільш прокачана комплектація на старті продажів обійдеться у $ 49 950 без урахування податкових пільг і невизначеного обладнання.

Перші поставки заплановані на 2022 рік, але більш точних даних представники Canoo поки не озвучують.

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