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1 вересня Музика Привітання

Бородань прикрашає себе незвичайними предметами: кумедні фото

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У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 1
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

Веселий чоловік оздоблює свою бороду всім, що трапляється під руки, і це варто побачити!

Знайомтесь, Пірс Тіот та його дружина Стейсі створили незвичайний профіль на платформі Tumblr, у якому публікують кумедні та дивні фото. Річ у тому, що Пірс чіпляє на бороду різноманітні речі, які трапляються вдома. Льодяники, локшина, парасольки для коктейлів, гострі станки, прапорці, листя і навіть гроші – все це можна знайти у бороді Тіота! Тому не дивно, що навіть в Instagram за цим подружжям стежать понад 90 тисяч користувачів. Зацініть!

І ще: Жінкам перестали подобатися чоловіки з бородами: дослідження

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273250
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273249
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273248
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273247
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273246
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273245
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273244
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273243
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273242
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273241
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273240
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273239
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273238
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273237
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273236
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що - фото 273235
У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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