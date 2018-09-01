Бородань прикрашає себе незвичайними предметами: кумедні фото

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

Веселий чоловік оздоблює свою бороду всім, що трапляється під руки, і це варто побачити!

Знайомтесь, Пірс Тіот та його дружина Стейсі створили незвичайний профіль на платформі Tumblr, у якому публікують кумедні та дивні фото. Річ у тому, що Пірс чіпляє на бороду різноманітні речі, які трапляються вдома. Льодяники, локшина, парасольки для коктейлів, гострі станки, прапорці, листя і навіть гроші – все це можна знайти у бороді Тіота! Тому не дивно, що навіть в Instagram за цим подружжям стежать понад 90 тисяч користувачів. Зацініть!

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У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

У бороді цього чоловіка можна знайти будь-що / instagram.com/willitbeard

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