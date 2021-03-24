Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті

Фільми, які знімають на основі реальних подій, здатні шокувати більше за вигадані сценарії. Глядачам важко повірити, що таким подіям є місце у житті, а не на папері. Подивіться, як виглядали реальні люди, яких зіграли голлівудські зірки.

Метелик

У житті: Анрі Шарр'єр, засуджений за вбивство

У фільмі зіграв: Чарлі Ханнем

І ще: Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях

Джунглі

У житті: Йоссі Гінсберг, ізраїльський мандрівник

У фільмі зіграв: Денієл Редкліфф

Тоня проти всіх

У житті: фігуристка Тоня Хардінг

У фільмі зіграв: Марго Роббі

Монстр

У житті: американка Ейлін Ворнос, серійна вбивця

У фільмі зіграв: Шарліз Терон

У житті: брокер Селбі Волл, коханка Ейлін Ворнос

У фільмі зіграв: Крістіна Річчі

Звабливий, поганий, злий

У житті: Тед Банді, вбивця, ґвалтівник

У фільмі зіграв: Зак Ефрон

Хатіко

У житті: Хатіко

У фільмі зіграв: собака породи акіта-іну

Незламний

У житті: бігун Луї Замперіні

У фільмі зіграв: Джек О'Коннелл

Колетт

У житті: письменниця Сидоні-Габріель Колетт

У фільмі зіграв: Кіра Найтлі

У полоні стихії

У житті: брокер Річард Шарп і Тамі Олдем, 41 день провели у відкритому океані

У фільмі зіграв: Сем Клафлін та Шейлін Вудлі

До теми: Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку