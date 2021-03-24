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Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті

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актори, які зіграли реальних людей - фото 1
актори, які зіграли реальних людей

Фільми, які знімають на основі реальних подій, здатні шокувати більше за вигадані сценарії. Глядачам важко повірити, що таким подіям є місце у житті, а не на папері. Подивіться, як виглядали реальні люди, яких зіграли голлівудські зірки.

Метелик

  • У житті: Анрі Шарр'єр, засуджений за вбивство
  • У фільмі зіграв: Чарлі Ханнем
Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті - фото 452754

І ще: Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях

Джунглі

  • У житті: Йоссі Гінсберг, ізраїльський мандрівник
  • У фільмі зіграв: Денієл Редкліфф
Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті - фото 452755

Тоня проти всіх

  • У житті: фігуристка Тоня Хардінг
  • У фільмі зіграв: Марго Роббі
Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті - фото 452756

Монстр

  • У житті: американка Ейлін Ворнос, серійна вбивця
  • У фільмі зіграв: Шарліз Терон
Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті - фото 452757
  • У житті: брокер Селбі Волл, коханка Ейлін Ворнос
  • У фільмі зіграв: Крістіна Річчі
Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті - фото 452758

Звабливий, поганий, злий

  • У житті: Тед Банді, вбивця, ґвалтівник
  • У фільмі зіграв: Зак Ефрон
Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті - фото 452759

Хатіко

  • У житті: Хатіко
  • У фільмі зіграв: собака породи акіта-іну
Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті - фото 452760

Незламний

  • У житті: бігун Луї Замперіні
  • У фільмі зіграв: Джек О'Коннелл
Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті - фото 452762

Колетт

  • У житті: письменниця Сидоні-Габріель Колетт
  • У фільмі зіграв: Кіра Найтлі
Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті - фото 452763

У полоні стихії

  • У житті: брокер Річард Шарп і Тамі Олдем, 41 день провели у відкритому океані
  • У фільмі зіграв: Сем Клафлін та Шейлін Вудлі
Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті - фото 452767

До теми: Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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