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Новий рік 2019 Різдво

Кайлі Міноуг зачарувала мережу казковим образом

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Кайлі Міноуг - фото 1
Кайлі Міноуг / Instagram

Популярна австралійська і британська співачка Кайлі Міноуг на своїй сторінці Instagram поділилася знімком зі своїм бойфрендом Полом Соломонсі у домашній обстановці.

Різдвяне фото з коханим у Кайлі вийшло дуже пікантним. На знімку закохані стоять в обнімку притулившись один до одного лобами, як перед поцілунком.

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Співачка позує в образі ельфа: в зеленому міні-платті з пухнастою білою обробкою, ковпаку і червоних гольфах. Бойфренд Кайлі – Пол, не став вбиратися в костюм, а лише одягнув забавну кепку з помпоном.

На знімку співачка виглядає щасливою, вона ніжно обіймає улюбленого чоловіка і посміхається йому чарівною посмішкою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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