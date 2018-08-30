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Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Originals

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Кайлі Дженнер знялася в рекламній кампанії adidas - фото 1
Кайлі Дженнер знялася в рекламній кампанії adidas

Спортивний бренд adidas Originals на днях поділився радісною звісткою про початок співпраці з моделлю Кайлі Дженнер.

Слідом за новиною бренд поспішив показати нову рекламну кампанію, у якій брала участь зірка Instagram.

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Використовуючи тему 90-х років як приманку, бренд повідомляє, що 1997 рік був дуже плідним для компанії, оскільки тоді відбувся реліз кросівок Falcon Dorf Runner. Крім того, це рік народження самої Кайлі.

З такої нагоди, кросівки перевипустити в новому забарвленні з сірим, рожевим, чорним і синім кольорами. На думку представників adidas, сучасна версія моделі відображає самовпевнений образ мислення нового покоління жіночої частини споживачів.

Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу - фото 272982
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу / dailymail
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу - фото 272980
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу / dailymail
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу - фото 272979
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу / dailymail
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу - фото 272978
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу / dailymail
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу - фото 272977
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу / dailymail
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу - фото 272976
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу / dailymail
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу - фото 272975
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу / dailymail
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу - фото 272981
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу / dailymail
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу - фото 272974
Кайлі Дженнер стала обличчям adidas Оригіналу / dailymail

Офіційний реліз кросівок запланований на 6 вересня.

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Джерело: dailymail
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