Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

45-річна Хайді Клум викликала фурор своїм виглядом

  • 138
Традиційно над образом Клум чаклували її стиліст і візажист - фото 1
Традиційно над образом Клум чаклували її стиліст і візажист / zimbio

Хайді Клум знову потішила публіку своїм виходом на червону доріжку.

Зірка відвідала прем'єру 13-го сезону шоу "Америка має таланти" в Лос-Анджелесі і вийшла на доріжку в золотій сукні, розшитій паєтками, з глибоким декольте і широким чорним поясом на талії.

І ще: Хайді Клум показала, як готується до шоу

Доповнювали вбрання чорні лакові туфлі-човники. До наряду 45-річна супермодель підібрала кілька золотих прикрас і зробила макіяж з мерехтливими тінями на очах. Губи зірка нафарбувала світлим відтінком блиску, а волосся уклала. Традиційно над образом Клум чаклували її стиліст і візажист.

45-річна Хайді Клум викликала фурор своїм виглядом - фото 272955
45-річна Хайді Клум викликала фурор своїм виглядом
45-річна Хайді Клум викликала фурор своїм виглядом - фото 272956
45-річна Хайді Клум викликала фурор своїм виглядом

Наразі 44-річна супермодель Хайді Клум зустрічається із молодим гітаристом Tokio Hotel Томом Каулітцем. На знімках манекенниця відображена в купальнику. Вони наочно демонструють, що в свої 44 роки Клум в хорошій формі.

Читайте також: Хайді Клум розкрила секрет ідеального тіла

Джерело: zimbio
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1736
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура