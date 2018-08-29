45-річна Хайді Клум викликала фурор своїм виглядом

Традиційно над образом Клум чаклували її стиліст і візажист / zimbio

Хайді Клум знову потішила публіку своїм виходом на червону доріжку.

Зірка відвідала прем'єру 13-го сезону шоу "Америка має таланти" в Лос-Анджелесі і вийшла на доріжку в золотій сукні, розшитій паєтками, з глибоким декольте і широким чорним поясом на талії.

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Доповнювали вбрання чорні лакові туфлі-човники. До наряду 45-річна супермодель підібрала кілька золотих прикрас і зробила макіяж з мерехтливими тінями на очах. Губи зірка нафарбувала світлим відтінком блиску, а волосся уклала. Традиційно над образом Клум чаклували її стиліст і візажист.

45-річна Хайді Клум викликала фурор своїм виглядом

45-річна Хайді Клум викликала фурор своїм виглядом

Наразі 44-річна супермодель Хайді Клум зустрічається із молодим гітаристом Tokio Hotel Томом Каулітцем. На знімках манекенниця відображена в купальнику. Вони наочно демонструють, що в свої 44 роки Клум в хорошій формі.

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