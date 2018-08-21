Кайлі Дженнер показала апетитні форми у шкірі та латексі

Модель Кайлі Дженнер вразила фанатів спокусливими формами в екстравагантних образах.

21-річна зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян, а також модель Кайлі Дженнер встигає займатись не лише зйомками, модними проектами та вихованням первістка, а й вести свій профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 113 млн осіб! І це не дивно, адже дівчина публікує не лише кадри з фотосесій та промо, а й знімки звичайних буднів.

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Нещодавно білявка вирішила показати, що зовсім не пасе задніх від Кім Кардашян. Саме тому Кайлі в обтислому шкіряному костюмі та сукні з латексу продемонструвала свої пишні форми. Фанам припали до душі нові образи зірки, тому вони засипали її шаленою кількістю компліментів. А як вам такі юна Дженнер?

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

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