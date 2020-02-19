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Качка, яка сміється, вразила мережу: моторошне відео

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Моторошний сміх качки - фото 1
Моторошний сміх качки

У мережі набирає популярності епічне відео з качками, одна з яких сміється. І тут важко визначити: це смішно чи реально моторошно.

На платформі Reddit користувач з ніком GetBannedGetBack поділився дивним відео з качками, яке швидко почало підійматись у тренди. За короткий час допис переглянули понад 18 тисяч осіб, а ще більш як 300 залишили коментарі.

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А все тому, що на записі одна з качок реально сміється. І поки хтось пожартував, що так вони реагують на людські помилки, то інших користувачів злякала така поведінка птахи. Не рекомендуємо вам переглядати це відео перед сном.

This duck laughing at your mistakes from r/ContagiousLaughter

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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