Качка, яка сміється, вразила мережу: моторошне відео

У мережі набирає популярності епічне відео з качками, одна з яких сміється. І тут важко визначити: це смішно чи реально моторошно.

На платформі Reddit користувач з ніком GetBannedGetBack поділився дивним відео з качками, яке швидко почало підійматись у тренди. За короткий час допис переглянули понад 18 тисяч осіб, а ще більш як 300 залишили коментарі.

І ще: Єнот, який не вміє стрибати, розсмішив мережу (відео)

А все тому, що на записі одна з качок реально сміється. І поки хтось пожартував, що так вони реагують на людські помилки, то інших користувачів злякала така поведінка птахи. Не рекомендуємо вам переглядати це відео перед сном.

Читайте також: Старого собаку забрали з притулку, і так виглядає кожен його ранок: відео