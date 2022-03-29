Johnson & Johnson нарешті припиняє постачання засобів особистої гігієни до РФ

Найбільший світовий виробник товарів для здоров'я Johnson & Johnson вирішив призупинити постачання засобів особистої гігієни до Росії. Але, є підступ.

Втім, компанія J&J продовжить поставляти на російський ринок широкий асортимент фармацевтичних препаратів і медичних виробів. Про це пише Bloomberg.

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Також повідомляється, що компанія продовжує підтримувати співробітників і їхні сім'ї в Україні. "Ми як і раніше сподіваємося на швидке вирішення і будемо продовжувати стежити за необхідністю додаткової гуманітарної допомоги", – заявили в J&J.

При цьому варто відзначити, що хоча частина компаній продовжила продавати засоби гігієни першої необхідності в Росії, ціни на них істотно зросли. Так, ще 13 березня в Procter & Gamble попередили, що їхня продукція в російських магазинах подорожчає в середньому на 40%.

Johnson & Johnson робить вироби медичного призначення та обладнання, лікарські препарати та товари для гігієни та здоров'я. У її портфелі марки Clean & Clear, Johnson's, o.b., Carefree, Neutrogena та інші.

Johnson & Johnson нарешті припиняє постачання засобів особистої гігієни до РФ

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