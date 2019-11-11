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20 років по тому: як зараз виглядає Драко Мелфой

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Драко Мелфой уже не торт - фото 1
Драко Мелфой уже не торт

Ви ж пам'ятаєте малого Драко Мелфоя, який одних зачаровував своєю зовнішністю, а інших бісив до неможливості? Звичайно ж, через 20 років після зйомок Том Фелтон виглядає явно не як школяр. Що він і довів своїм нещодавнім постом в інстаграмі.

На світлині, яку опублікував Том Фелтон на своїй сторінці, він позує біля постера з ним часів "Гаррі Поттера" у мантії Слизерина. Підпис вразив шанувальників актора не менше!

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Дорослішання – сука, – написав він під постом.

20 років по тому: як зараз виглядає Драко Мелфой - фото 367433

Утім, Метт Льюїс, який зіграв Невілла Лонгботтома, в коментарях заперечив Томові: "Говори за себе", – написав він.

Воно й не дивно, адже Метт з віком виглядає значно краще. Ви можете це наочно оцінити!

20 років по тому: як зараз виглядає Драко Мелфой - фото 367434

20 років по тому: як зараз виглядає Драко Мелфой - фото 367435

20 років по тому: як зараз виглядає Драко Мелфой - фото 367436

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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