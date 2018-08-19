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Йога на слоні і трансфер на параплані: названо найдивніші послуги в готелях світу

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Найдивніші послуги готелей - фото 1
Найдивніші послуги готелей / pexels

Найбільш незвичайні послуги, які надаються в світових готелях, назвав портал PeterGreenberg.

Задоволений клієнт, який повернеться ще раз – одна з основних цілей будь-якого готелю. І в гонитві за лояльними гостями деякі з них готові виконувати найдивніші їхні забаганки.

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Так, наприклад, якщо вам раптово захочеться відточити свою майстерність в йозі на спині слона, то такою послугою ви можете скористатися в готелі, розташованому в Чіанг Рай (Таїланд). А для любителів співати в одному з берлінських готелів працює дві студії звукозапису.

Відкритий кінотеатр з видом на парк і Атлантичний океан працює в одному з готелів в Нью-Джерсі (США). Вдень він функціонує як лаунж-зона. Шанувальники тенісу можуть сміливо бронювати номери в одному з гавайських готелів, де є відповідні корти, обладнані камерами, які записують гру і аналізують її в реальному часі.

Якщо ви вважаєте, що приїжджати в готель на орендованому авто або таксі – надто просто і нецікаво, то один з готелів в Омані може доставити вас до себе за допомогою параплана. Зрозуміло, з професійним інструктором.

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Джерело: petergreenberg
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