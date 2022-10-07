Jerry Heil випустила зворушливу пісню "Тато" про найріднішого

Українська співачка Jerry Heil записала пісню і кліп про тата. Слухайте щемливий трек, у якому легко впізнаєте себе!

Пісню "Тато" Яна Шемаєва написала спеціально до Дня народження свого батька. І за кілька днів цей трек вже набрав тисячі переглядів, вподобайок та коментарів – й перебуває у вкладці "популярне" на YouTube.

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Пісня прийшла сама. Я просто почула мелодію гітари й почала наспівувати: "Тато, утамуй, ута-утамуй. Тато, утамуй, утамуй, тато". Але як важко тим дітям – маленьким і дорослим дітям – чиї батьки служать? Приспів я присвятила їх татам. В пісні є фраза: на землю-хліб ллються сльози-сіль. Вона прийшла мені в процесі написання. Дуже рада, що від моменту, коли я писала цю пісню, обставини дещо змінилися, наші військові набралася міці піти в наступ і тепер ми дійсно зустрічаємо ворога з усіма почестями, "хлібом та сіллю"! Куплети – про мене і батька. Про нашу схожість. Мама завжди мені казала, що я "в батечка вдалась", і я рада. Я не парюся про думку людей, ходжу, як він, "в куртці з вирваними замками". І кожен в цій пісні знайде свою асоціацію і свою живу іскру, яка запалить тисячі ваших особистих флешбеків з дитинства, я впевнена", – розповідає співачка про створення цієї пісні.

Jerry Heil розповідає, що мріє про закінчення війни й, щоб цю пісню можна було просто слухати й співати біля каміна з гітарою в родинному колі.

Слухай пісню Jerry Heil – #ТАТО (Тато, утамуй):

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