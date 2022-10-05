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CHEEV – "Мрієшся": мережу підкорює нова пісня від автора хіта "Гарно так"
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У CHEEV вийшов новий трек "Мрієшся". Слухайте на Радіо MAXIMUM ліричну пісню, яка вже претендує стати хітом на роки.
Артист вважає цей трек логічним продовженням "Гарно так", що стала його візитівкою. "Мрієшся" виконана у фірмовому стилі CHEEV: поєднує чіпку "баладну" мелодику та глибоку лірику про внутрішні переживання співака. За його словами, ця пісня – про відчуття людини після розставання, коли новий етап у житті ще не встиг розпочатись, а привиди минулого продовжують наздоганяти.
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На створення треку "Мрієшся" мене надихнула концепція фільму Крістофера Нолана "Початок", про різні рівні сновидінь, у яких знаходяться люди. Подекуди навіть у нічних кошмарах перебувати легше, аніж в реальності. Але, зрештою, "Мрієшся" – це пісня про кохання, вона передає палітру почуттів, що переживає людина після розлуки, поставивши крапку в стосунках", – коментує CHEEV.
Слухати пісню CHEEV – Мрієшся:
Слова пісні CHEEV – Мрієшся:
Я би краще тоді
Опинився у полоні зі снів,
Де я ніби у слоу-мо лечу вниз
І не бачу всі тій глибині.
Де тікаю від всіх
І залишаюся там само завжди,
Що зробити скажі ще мені треба
Заради того,
Щоб відпустити думки всі про тебе?
Чому мені, чому мені
Мрієшся ти, мрієшся ти?
Чому мені, чому мені
Все одно лише тільки гірше?
Чому мені, чому мені
Мрієшся ти, мрієшся ти?
Чому б мені, чому б мені
Не забути тебе якнайшвидше?
І коли ми заснем,
Не важливо, буде ніч або день,
Вже не в моїй ти футболці, а я
Вже не в твоїх обіймах,
Приди
У самий дальній рівень всіх сновидінь,
Переконайся, як тут біля глибинь
Сиро і темно,
Та обережно вкради все про тебе.
Чому мені, чому мені
Мрієшся ти, мрієшся ти?
Чому мені, чому мені
Все одно лише тільки гірше?
Чому мені, чому мені
Мрієшся ти, мрієшся ти?
Чому б мені, чому б мені
Не забути тебе якнайшвидше?
Я би теж хотів
Бачити сни всіх кольорів,
Ніби я навік у фільмі сорокових,
Все чорно-біле.
Та я би теж хотів
Іноді чути спів птахів,
Ніби я навік у фільмі сорокових,
Все чорно-біле.
Чому мені, чому мені
Все одно лише тільки гірше?
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