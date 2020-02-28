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Jerry Heil розчулила мережу розповіддю про рідне місто

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Jerry Heil - фото 1
Jerry Heil / bodo

Співачка Jerry Heil поділилася селфі з рідного міста, а фанати залишилися в захваті!

Фіналістка Національного відбору на Євробачення 2020 Jerry Heil показала селфі на тлі афіші свого концерту, прогулюючись вулицями рідного містечка Василькова.

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Так, артистка зізналася, що зовсім скоро дасть перший сольний концерт, квитки на який вже повністю розпродані, і навіть заплакала, згадуючи, про що мріяла.

"Кілька тижнів тому я гуляла вулицями рідного міста і плакала, згадуючи, про що я мріяла. І дійшла до Васильківського БК. А біля нього, між афіш відомих українських артистів, висить моя! Завтра мій перший сольний концерт в рідному місті, у нас тиждень тому відбувся SOLD OUT", – поділилася емоціями Яна Шемєева. Фоловери залишилися в захваті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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