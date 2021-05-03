Jerry Heil показала відео у сексуальній білизні

Українська співачка і блогера Jerry Heil спантеличила фанів несподіваним відео. Зірка оцінила свою фігуру.

На своїй сторінці в інстаграмі артистка опублікувала ролик, в якому з'явилася у відвертому образі.

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У відео співачка в чорному відвертому бікіні знімає себе в дзеркалі і хизується своєю фігурою. "Бувало й краще – бувало й гірше. Але це відео про те, що треба робити такі відео! Вони, як точка на карті мого власного шляху, на яку потім можна натиснути і подивитися, де я була. І, якщо працювати так само сумлінно, потім зможу відстежити прогрес. Ви фоткаєте себе на різних етапах "боротьби за тіло?", – підписала фото зірка.

Шанувальники оцінили відео співачки, зазначивши, що у неї розкішна фігура. "Боже, тіло ж ідеальне!", "Ідеалу немає меж!", "Це дуже круто!", "Мілашка!", "Просто супер!".

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