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Новий рік 2023

Jerry Heil перемогла на європейському конкурсі Music Moves Europe Awards 2023

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Jerry Heil - фото 1
Jerry Heil / Instagram співачки

Премія MME Awards вручається з 2004 року за популярну сучасну музику. Її переможцями у різні роки були Адель, Дуа Ліпа та Rosala.

Співачка Jerry Heil перемогла у глядацькому голосуванні. Українка взяла одну з п'яти нагород музичної премії Music Moves Europe Awards 2023, яка фінансується Європейським Союзом.

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За свою перемогу Jerry Heil отримала 5000 євро та можливість запису з компанією Deezer.

Здобувати перемогу і європейську нагороду в мільйон разів приємніше, коли робиш це в ім'я своєї країни та завдяки їй! Дякую кожній людині, яка голосувала за мене. Крок за кроком прокладається шлях до українських музикантів у світ! Україна звучить! І нас чують", – пише Jerry Heil на своїй сторінці в Instagram.

Дивіться реакцію переможниці на премії Music Moves Europe Awards 2023:

До слова, це вже третя українська співачка, яка перемогла на MMEA. Попередні роки вигравали Ayona Alyona у 2021 і Alina Pash у 2022.

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