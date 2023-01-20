Jerry Heil перемогла на європейському конкурсі Music Moves Europe Awards 2023

Премія MME Awards вручається з 2004 року за популярну сучасну музику. Її переможцями у різні роки були Адель, Дуа Ліпа та Rosala.

Співачка Jerry Heil перемогла у глядацькому голосуванні. Українка взяла одну з п'яти нагород музичної премії Music Moves Europe Awards 2023, яка фінансується Європейським Союзом.

Читайте також: "Трушні" гуцули з Коломиї T.HUTSULS вриваються у новий рік пісенною новинкою "По цимбалах"

За свою перемогу Jerry Heil отримала 5000 євро та можливість запису з компанією Deezer.

Здобувати перемогу і європейську нагороду в мільйон разів приємніше, коли робиш це в ім'я своєї країни та завдяки їй! Дякую кожній людині, яка голосувала за мене. Крок за кроком прокладається шлях до українських музикантів у світ! Україна звучить! І нас чують", – пише Jerry Heil на своїй сторінці в Instagram.

Дивіться реакцію переможниці на премії Music Moves Europe Awards 2023:

До слова, це вже третя українська співачка, яка перемогла на MMEA. Попередні роки вигравали Ayona Alyona у 2021 і Alina Pash у 2022.

Це цікаво: Експерти визначили, скільки коштує корона "Міс Всесвіт 2022"