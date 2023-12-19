На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Jerry Heil, alyona alyona та KOLA напередодні Різдва випустили спільну пісню "Щедра ніч"
-
- 184
Українські виконавиці Jerry Heil, alyona alyona та KOLA представили композицію про приємні спогади щасливого Різдва "Щедра ніч" та затишно-зворушливий кліп на неї.
Українські артистки презентували спільну пісню "Щедра ніч", присвячену одному з найголовніших свят Різдву. Премʼєра відбулася на YouTube.
Цікаво: Гурт Kalush Orchestra випустив пісню про сильні почуття, які не знають меж
Композиція отримала назву "Щедра ніч". Разом з піснею відбулася й прем'єра кліпу виконавиць, у якому вони відтворили одну з сімейних традицій – зібратися всім разом за святковим столом.
Усі ми кожного дня проживаємо страх, біль, втрати, але всі маємо лише одну мрію – зібратись сім’єю за одним різдвяним столом під мирним небом. Ця пісня саме про те, чого нам так не вистачає у ці дні, про теплі спогади та рідних людей поруч, – прокоментували співачки в описі до відео.
У спільному дописі в Instagram Jerry Heil, alyona alyona та KOLA поділились бажанням, щоб "українці відчули тепло спогадів саме з усмішкою від того, як добре було раніше, і з вірою, що все ще налагодиться". Співачки зазначили, що композиція "Щедра ніч" присвячена приємним спогадам щасливого Різдва.
Ця пісня зародилась під час нашого спільного туру в Америці, але їй судилось стати повноцінним треком тільки цього року. Кожна з нас має свої традиції на Різдво, і хоч ми і з різних куточків України, але всіх нас об’єднує любов до сім’ї, українських традицій та Різдва, – додали вони.
Нагадаємо, що alyona alyona та Jerry Heil у дуеті поборються за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Артистки потрапили до фіналу нацвідбору на музичну першість.
До слова: ТІНА КАРОЛЬ та PROBASS ∆ HARDI дали нове звучання щедрівці "Ой сивая тая зозуленька"
-
04:59З Днем ангела Тетяни 2024 – оригінальні привітання на іменини в прозі
-
02:47Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2024
-
00:22Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2024
- 11 січня
-
23:51Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
19:1212 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:20Time назвав 10 глобальних ризиків 2024 року: один із них стосується України
-
17:17iPhone випав з літака на висоті 5000 метрів і вцілів: гаджет знайшли
-
16:24Папа Римський закликав заборонити сурогатне материнство
-
15:13У нового прем'єра Франції Габріеля Атталя українське коріння: що відомо про його предків
-
14:17Нацвідбір на Євробачення-2024: відомий порядок виступів фіналістів
-
13:23Без Усика, але з братами Кличко: рейтинг найбагатших боксерів у світі
-
12:18Експертка розповіла, чи можна пити каву натщесерце
-
11:16Українка стала новою технічною директоркою Activision – видавця серії ігор Call of Duty
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:19Режисера Сергія Параджанова реабілітували після півстоліття від вироку
-
09:18"Путін х***о!": Ольга Харлан показала, як вчить коханого української мови
- 10 січня
-
19:1411 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:21Ви за крок від вигорання: називаємо 5 ознак, на які варто звернути увагу
-
17:22Тейлор Свіфт випередила Майкла Джексона: "Eras Tour" став найкасовішим концертним фільмом
-
16:19700 поезій на 1440 сторінках: в Україні вийшло повне зібрання віршів Сергія Жадана
-
15:20Katya Chilly випустила альбом "Сон", який вона записала понад 20 років тому
-
14:21Найкраще у холодну пору року: рецепт цибулевого супу від Ярославського
-
13:17"Львів – місто літератури ЮНЕСКО": відомі імена переможців премії
-
12:23Робота мрії: у США шукають охочих цілий рік кататися на великому хот-догу
- 11 січня
-
19:1212 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:20Time назвав 10 глобальних ризиків 2024 року: один із них стосується України
-
14:17Нацвідбір на Євробачення-2024: відомий порядок виступів фіналістів
-
10:19Режисера Сергія Параджанова реабілітували після півстоліття від вироку
- 10 січня
-
18:21Ви за крок від вигорання: називаємо 5 ознак, на які варто звернути увагу
-
15:20Katya Chilly випустила альбом "Сон", який вона записала понад 20 років тому
-
11:19За рік зареєстрували понад 300 тисяч нових ФОПів: найбільше у сфері торгівлі та IT
- 09 січня
-
16:21Альбом Джамали QIRIM став одним з найкращих у 2023 році за версією журналу Beehype
-
12:23Єрмак подав декларацію за 2022 рік: скільки заробив та яку суму зберігає на рахунках
-
09:22Не бігом єдиним: ці 7 вправ значно ефективніше спалюють калорії
- 08 січня
-
20:17У США на Місяць запустили ракету з українською мапою та прапором на борту
-
17:10Віртуальна екскурсія до Києво-Печерської лаври: дивіться маршрут
-
13:20Золотий глобус 2024: відомі імена переможців 81-ї кінопремії
-
10:25Чи здатний штучний інтелект призвести до вимирання людства: що кажуть дослідження
- 07 січня
-
19:18Фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив відразу у дві номінації BAFTA – британського "Оскара"
-
16:2077% українців ЗА вступ України до НАТО: 10 років тому ця цифра була значно скромнішою
-
11:20Новорічне диво: розквітла унікальна рослина, занесена до Червоної книги
- 06 січня
-
18:30Ідеальний дует: Pianoboy та ТНМК презентувати трек "Легенди"
-
14:20"Мобілізація" стала словом року в Україні за версією сленгового словника
-
12:25Підліток зі США став першою людиною, яка пройшла усі рівні гри "Тетріс"
- 05 січня
-
19:15Юний волонтер з Херсонщини наколядував 16 тисяч гривень на ЗСУ
-
14:25З полону у РАЦС: дівчині-морпіху зробив пропозицію коханий-побратим
-
10:10Снуп Догг стане спеціальним кореспондентом на Олімпіаді-2024 в Парижі
- 04 січня
-
17:25Українець став наймолодшим гросмейстером у світі – Комітет молоді і спорту
-
13:15Щедрування та ворожіння на Другу Святу вечерю – українські традиції та звичаї