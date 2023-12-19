Jerry Heil, alyona alyona та KOLA напередодні Різдва випустили спільну пісню "Щедра ніч"

Українські виконавиці Jerry Heil, alyona alyona та KOLA представили композицію про приємні спогади щасливого Різдва "Щедра ніч" та затишно-зворушливий кліп на неї.

Українські артистки презентували спільну пісню "Щедра ніч", присвячену одному з найголовніших свят Різдву. Премʼєра відбулася на YouTube.

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Композиція отримала назву "Щедра ніч". Разом з піснею відбулася й прем'єра кліпу виконавиць, у якому вони відтворили одну з сімейних традицій – зібратися всім разом за святковим столом.

Усі ми кожного дня проживаємо страх, біль, втрати, але всі маємо лише одну мрію – зібратись сім’єю за одним різдвяним столом під мирним небом. Ця пісня саме про те, чого нам так не вистачає у ці дні, про теплі спогади та рідних людей поруч, – прокоментували співачки в описі до відео.

У спільному дописі в Instagram Jerry Heil, alyona alyona та KOLA поділились бажанням, щоб "українці відчули тепло спогадів саме з усмішкою від того, як добре було раніше, і з вірою, що все ще налагодиться". Співачки зазначили, що композиція "Щедра ніч" присвячена приємним спогадам щасливого Різдва.

Ця пісня зародилась під час нашого спільного туру в Америці, але їй судилось стати повноцінним треком тільки цього року. Кожна з нас має свої традиції на Різдво, і хоч ми і з різних куточків України, але всіх нас об’єднує любов до сім’ї, українських традицій та Різдва, – додали вони.

Нагадаємо, що alyona alyona та Jerry Heil у дуеті поборються за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Артистки потрапили до фіналу нацвідбору на музичну першість.

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