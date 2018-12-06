Jeep Wrangler і Fiat Panda провалили краш-тест: відео

У новій сесії краш-тестів Euro NCAP взяли участь автомобілі, які пережили недавно зміну поколінь: Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jeep Wrangler, Peugeot 508, Volvo S60 / V60, а також електромобіль Jaguar I-Pace.

Італійська модель Fiat Panda не отримала жодної зірки за пасивну безпеку. Захист водія оцінили у 45%, дітей-пасажирів авто – в 16%, а пішоходів в 47%. Загальна ефективність систем удостоїлася лише оцінки в 7%.

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Безпеку Jeep Wrangler експерти оцінили трохи вище. 50% – захист водія, 69% – дітей-пасажирів, 49% – пішоходів і 32% – ефективність систем активної безпеки. Позашляховик, на відміну від Fiat, отримав одну зірку рейтингу.

До речі, Panda виявилася другою моделлю в історії EuroNCAP з нульовим рейтингом. Першим був Fiat Punto.

Також у випробуваннях взяли участь: Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Peugeot 508, Volvo V60 і Volvo S60. Їхні результати набагато кращі: автомобілі отримали за підсумками краш-тестів п'ять зірок за безпеку.

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