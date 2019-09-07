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Еволюцію Audi RS6 показали на відео
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Канал Cars Evolution показав усі версії "заряджених" бізнес-універсалів Audi, згадав нечисленні седани RS6, зазначив вірність наддуву та порівняв динаміку найпотужніших версій за сімнадцять років існування лінійки.
Дебют універсала RS6 в кузові С5 відбувся у 2002 році. Під капотом розмістили 4,2-літровий V8 з подвійним наддувом потужністю у 450 кінських сил. Два роки по тому випустили спецсерію RS6 Plus з форсованим на 30 кінських сил двигуном і доопрацьованою ходовою частиною.
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Універсал другого покоління C6 отримав 580-сильний бітурбо V10 5.0 від Lamborghini і став найпотужнішим автомобілем Audi на момент прем'єри. Третя ітерація C7 повернулася до V-подібної "вісімки" з двома турбокомпресорами, "втратила" літр робочого об'єму і 20 кінських сил потужності, але виграла в динаміці. Через рік після рестайлінгу, у 2016 році, з'явилося виконання Performance з віддачею 605 кінських сил. У 2018 році Audi випустила обмежену 150 екземплярами серію Nogaro Edition потужністю 705 "конячок".
Новий Audi RS6 Avant дебютував у серпні. У четвертому поколінні універсал перейшов на помірно-гібридну силову установку, віддача якої складає 600 кінських сил і 800 Нм крутного моменту. Перша "сотня" підкоряється новій RS6 за 3,6 секунди, а двохсот кілометрів на годину модель досягає через 12 секунд. Максимальна швидкість з опціональними пакетами – 305 кілометрів на годину.
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