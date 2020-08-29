Jeep показав нові фотографії потужного Grand Wagoneer

Компанія Jeep опублікувала нові тизери Wagoneer / Grand Wagoneer і підтвердила припущення про те, що 3 вересня покажуть не серійний позашляховик, а всього лише концепт.

Нова порція фотографій дозволяє розглянути компонування салону позашляховика. Посадкова формула Wagoneer / Grand Wagoneer, які будуть доступні виключно з трьома рядами сидінь, визначається як 2 + 2 + 3, тобто посередині будуть два капітанських крісла, розділені широкою консоллю.

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З попередніх "зливів" відомо, що у Wagoneer будуть грати радіатора в стилі моделей 1960-х років, хитромудрі шайба-контролер мультимедійної системи і кнопка запуску двигуна. Від Grand Cherokee новинка відрізнятиметься якістю обробки і увагою до деталей.

В основу Jeep Wagoneer / Grand Wagoneer ляже шасі пікапа RAM 1500, а значить позашляховик отримає раму і схожий набір агрегатів. Базовим двигуном може стати V6 3.6 (309 сил і 365 Нм) c 48-вольтовою системою eTorque, компанію йому складуть HEMI V8 5.7 (401 сила і 556 Нм) і трилітровий дизель V6 (264 сили і 651 Нм).

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