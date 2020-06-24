Jeep подарує будь-яку свою модель автору нової пасхалки

Компанія Jeep оголосила конкурс Next Jeep Easter Egg на найкращий дизайнерський штрих. В рамках конкурсу автор вдалої пасхалки отримає сертифікат у розмірі 50 тисяч доларів на покупку будь-якого авто марки.

Дизайнери компанія Jeep в кожній новій моделі розміщували незвичайні пасхалки з 2011 року з позашляховика Grand Cherokee. Серед кумедних дизайнерських штучок були: силует Willys, павук, змія, снігова людина, карта пустелі Мохаве, ящірка та інше.

І ще: На відео показали, як виглядатиме розгін Tesla Roadster з ракетним прискорювачем SpaceX

Тепер створити щось креативне пропонують будь-якому повнолітньому мешканцю США. Учасникам слід придумати пасхалку і відправити її на конкурс до 2 липня. Робота повинна бути небанальною, відповідати філософії бренду і бути простою в реалізації.

Переможець найкращої пасхалки отримає сертифікат у 50 тисяч доларів на покупку будь-якої моделі Jeep. Цієї суми вистачить навіть на топову модель.

Читайте також: 78-річний пенсіонер купив собі McLaren, щоб їздити на ньому до магазину