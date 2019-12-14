Jeep підготує конкурента Suzuki Jimny

Компанія Jeep займається розробкою компактного позашляховика, який зможе скласти конкуренцію Suzuki Jimny. Очікується, що модель з'явиться на ринку у 2022 році.

В інтерв'ю виданню Autocar глава відділу маркетингу європейського підрозділу Jeep Марко Пігоцці сказав, що модель вийде трохи більшою за головного конкурента – в довжину новачок сягатиме близько чотирьох метрів, а аналогічний параметр у Jimny становить 3650 міліметрів. При цьому компактний кросовер посяде місце на сходинку нижче поточного базового кросовера Renegade (його довжина досягає 4236 міліметрів).

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За словами Пігоцці, позашляховик буде досить універсальним: він зможе і проявити себе на бездоріжжі як будь-який повнорозмірний Jeep, і бути чудовим автомобілем для повсякденного використання.

У Suzuki Jimny з'явиться конкурент

У моторній гамі, як очікується, буде представлений і електричний двигун. А оскільки у планах концерну FCA злиття з PSA, є ймовірність, що платформою з новими колегами поділиться Peugeot-Citroen. У портфоліо марок є модульна архітектура, яка використовується для електричних автомобілів.

На ринку новинка очікується у 2022 році, публічний дебют при такому розкладі відбудеться на рік раніше. Також є ймовірність, що в першу чергу в продаж надійде під'єднуваний гібрид, а вже слідом за ним марка виведе на ринок і повністю електрифіковану версію.

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