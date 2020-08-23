Jeep перерахував 15 переваг Wrangler перед новим Ford Bronco

На американському форумі Bronco 6G опублікували скріни фірмової брошури Jeep, в якій перераховані 15 переваг Wrangler перед новим Ford Bronco. У буклеті, що складається з чотирьох сторінок і призначеному для дилерів Jeep, продавців вчать правильному порівнянні рамних позашляховиків.

Лейтмотив брошури Jeep – "дізнайся про наші переваги перед Bronco". Агресивний маркетинг обумовлений тим, що до недавнього часу у Wrangler не було конкурентів на північноамериканському ринку, але дебют Bronco вийшов настільки вражаючим, що першу партію позашляховиків розкупили за кілька годин, а компанії Ford довелося подвоїти обсяги випуску.

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Серед 15 переваг Wrangler у порівнянні з новим Bronco є незаперечні:

наявність у гаммі Jeep 3,0-літрового турбодизеля з обертовим моментом 599 Нм (Ford буває тільки бензиновим, а пікова тяга не перевищує 542 Нм);

складне лобове скло;

опціональний дах з сервоприводом, який підіймається і опускається однією кнопкою;

велика варіативність у виборі аксесуарів: для Bronco доступні понад 200 опцій, а для Wrangler з урахуванням доробок Mopar – понад 300;

наявність заднього диференціала підвищеного тертя Trac-Lok, який не пропонують для Ford;

рекордна сумарне передавальне відношення 94,75: 1 на Ford Bronco доступно тільки для базових позашляховиків з чотирициліндровим мотором і "механікою". На "тяговитих" версіях з мотором V6, "автоматом" і пакетом Sasquatch з 35-дюймовими шинами "повзучість" Bronco значно менша – 67,8: 1, що поступається усім версіям Wrangler Rubicon;

швидкий старт продажів (запланований на кінець літа 2020 року) заряджувано-гібридного Wrangler 4xe з бензин-електричною силовою установкою;

можливість замовити заводську тюнінг-версію Rubicon Mopar з 37-дюймовими покришками і 101-міліметровим ліфтом підвіски.

Інші особливості, які маркетологи Jeep називають, як переваги, не так однозначні для споживачів:

у позашляховика Jeep велика площа скління;

дзеркала на Wrangler знімаються разом з дверима;

у Wrangler спереду встановлений міцніший і ремонтопридатний міст, тоді як у Bronco – незалежна підвіска;

наявність фан-клубу Wrangler і цілого списку нагород, яких всюдихід Jeep удостоївся в останні 2 роки;

80-річна історія Wrangler і безперервний випуск культового позашляховика, тоді як Bronco був відсутній у гамі майже чверть століття;

а ще Jeep вважає гідністю розробку восьмициліндрової версії Rubicon 392 з 450-сильним (610 Нм) двигуном HEMI 6.4. Однак серійні перспективи такого потужного Wrangler не підтверджені, а позашляховик поки представлений тільки в статусі концепту.

Концерн Fiat-Chrysler вирішив не коментувати витік буклету Jeep, в якому Wrangler безпосередньо порівнюється з Bronco. Можливо, брошура є ініціативою одного з дилерів американської марки, але не виключено, що розробкою документа керували на найвищому рівні. Занепокоєння FCA, викликане прем'єрою Bronco помітне: концептуальний Rubicon 392 показали в один день з новим позашляховиком Ford, також для Wrangler було оперативно підготовлено оновлення.

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